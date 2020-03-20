Автобусы и остановки начали дезинфицировать в Уфе

Средства, которыми обрабатывают остановки и автобусы, не опасны для людей. Работы проводятся в обеденное время и с 22:00 до 01:00.

Уборка проводится по всему салону автобуса. Остановки троллейбусов моются и обрабатываются хлорамином. Делают это с 14:00 до 17:00.

Дезинфекцию планируют проводить до 20 апреля.