Автобусы и остановки начали дезинфицировать в Уфе
В Башкирии начали проводить дезинфекцию автобусов и остановок. Такая мера принята в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.
Средства, которыми обрабатывают остановки и автобусы, не опасны для людей. Работы проводятся в обеденное время и с 22:00 до 01:00.
Уборка проводится по всему салону автобуса. Остановки троллейбусов моются и обрабатываются хлорамином. Делают это с 14:00 до 17:00.
Дезинфекцию планируют проводить до 20 апреля.