    23 декабря 2019, 13:19

    Австралийский медик рассказал, как сохранить кишечник здоровым

    Ирина Нагайникова

    Австралийский эксперт, специализирующийся на пробиотиках, Карла Оутс отметила, что состояние кишечника влияет на здоровье психики, кожу, пищеварение и иммунитет. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на The Daily Mail.

    Карла Оутс напомнила, что длительные проблемы с кишечником могут привести к серьезным последствиям для всего организма. По ее словам, есть несколько правил, которые помогут избежать этого.

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    В первую очередь, Оутс призвала отказаться от рафинированного сахара и продуктов глубокой обработки, сообщило РИА ФАН.

    Она отметила необходимость восьмичасового сна — в случае недосыпа в кишечнике скапливаются токсины. В результате человека мучают усталость, заторможенное мышление и проблемы с памятью. Также это способствует воспалительным процессам.

    Эксперт заявила, что следует питаться ферментированной пищей. Она повышает уровень пробиотиков в кишечнике, а они стимулируют иммунитет.

    Кроме того, Оутс рекомендовала употреблять квашеную капусту и кимчи.