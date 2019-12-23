Австралийский медик рассказал, как сохранить кишечник здоровым

Карла Оутс напомнила, что длительные проблемы с кишечником могут привести к серьезным последствиям для всего организма. По ее словам, есть несколько правил, которые помогут избежать этого.

Вода, перец чили и зеленый чай — специалисты рассказали, что поможет организму работать как часы Подробнее

В первую очередь, Оутс призвала отказаться от рафинированного сахара и продуктов глубокой обработки, сообщило РИА ФАН.

Она отметила необходимость восьмичасового сна — в случае недосыпа в кишечнике скапливаются токсины. В результате человека мучают усталость, заторможенное мышление и проблемы с памятью. Также это способствует воспалительным процессам.

Эксперт заявила, что следует питаться ферментированной пищей. Она повышает уровень пробиотиков в кишечнике, а они стимулируют иммунитет.

Кроме того, Оутс рекомендовала употреблять квашеную капусту и кимчи.