Австралийские ученые узнали, какие упражнения помогают в сжигании жира

Специалисты из Университета Виктории в Мельбурне провели исследование и пришли к выводу, что в борьбе с жиром лучше всего помогают высокоинтенсивные интервальные тренировки. Об этом написал «Ридус».

В исследовании приняли участие более 500 человек. Их разделили на три группы. Первая трижды в неделю занималась высокоинтенсивными интервальными тренировками. Вторая сконцентрировалась на аэробных упражнениях. Третья вообще не тренировалась.

Оказалось, что у первой группы после 12 недель регулярных занятий жиросжигание происходило намного лучше. Ученые выразили надежду, что результаты их исследования помогут людям с ожирением сбросить вес.