Австралийские ученные рассказали о неочевидном симптоме деменции

Австралийские ученые из Сиднейского университета рассказали о неочевидном симптоме деменции. На развитие слабоумия может указывать потеря чувства удовлетворения жизнью, написал журнал Brain.

По слова специалистов, потеря способности ощущать удовольствие провоцируется атрофией нервных клеток мозга, которая связана с функционированием системы вознаграждения. В эксперименте поучаствовали 172 человека. В их числе было 87 пациентов с лобно-височной деменцией и 34 с болезнью Альцгеймера.

Ранее геронтолог Юрий Конев назвал способы профилактики деменции. Он заявил, что препаратов, которые бы снизили риск ее развития, на самом деле нет. Нет исследований, которые доказывали бы их эффективность. Профилактикой этого заболевания может быть только здоровый образ жизни, написала «Общественная служба новостей».

«Это наскучивший и набивший всем оскомину здоровый образ жизни: рациональное питание, режим труда и отдыха. Казалось бы, это обычные вещи, но других рекомендаций практически и нет», — отметил Конев.

Эксперт добавил, что необходимы регулярные физические нагрузки.