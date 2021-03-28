Австралийка рассказала, как похудела за год на 40 килограммов

Жительница Австралии Леа Фрагомени за год смогла сбросить 40 килограммов. Секретом своего успеха она поделилась с местным телеканалом 7News.

От лишнего веса девушка страдала с самого детства. Свои проблемы она любила «заедать». В результате ее максимальный вес достиг 112 килограммов. По словам 28-летней австралийки, после рождения двойни она решила кардинально измениться. Во время беременности Фрагомени испытывала сильнейший дискомфорт.

Операцию на желудке девушка хотела провести еще в 2019 году. Но врачи не смогли оформить ее по государственной программе — она не проходила по критериям. Из-за этого пришлось отложить планы на март 2020 года.

Секрет ее успеха состоит в том, что женщина просто начала следить за потребляемыми калориями, а также заниматься физическими упражнениями. В основном она ест цельные продукты и избегает высококалорийную пищу. Ее дневная норма составляет около 1500 калорий. По словам австралийки, она почувствовала улучшения, когда стала весить 72 килограмма.

«Я могу бегать вместе с детьми и впервые в жизни получаю удовольствие от физических упражнений. Я не стесняюсь своих размеров на публике, и мне гораздо проще покупать одежду», — поделилась женщина своими впечатлениями.

Диетолог ранее рассказал, что за неделю без вреда для организма человека можно сбросить от 500 граммов до килограмма.