Австралиец завез из Европы первый в стране случай оспы обезьян

Оспа обезьян добралась до Австралии. Первый случай заболевания выявлен в штате Новый Южный Уэльс, сообщил ТАСС.

Заболевание диагностировали у 40-летнего мужчины, который несколько дней назад вернулся из Европы. Он обратился к врачу общей практики с характерными симптомами и после анализов был срочно госпитализирован.

Главный санитарный врач штата Керри Чант объяснила, что хотя болезнь не характерна для Австралии, ее случаи периодически встречаются. В основном оспу обезьян диагностируют у людей, побывавших в Африке, или владельцев экзотических животных. Как правило, заболевание переносится в легкой форме и проходит через несколько недель.

Ранее случаи оспы обезьян зафиксировали в Великобритании и США, а в Перу ввели из-за нее режим санитарной тревоги. Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что риск завоза заболевания в Россию крайне низкий. Это подтвердил вирусолог Анатолий Альтштейн. Он рассказал о путях распространения болезни и ее опасности.