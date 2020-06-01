«Авифавир» ускорил лечение пациентов с коронавирусом в 2 раза

Российский препарат «Фавипиравир» против COVID-19, известный под торговой маркой «Авифавир», позволяет в два раза ускорить лечение. Наблюдения показали, что благодаря этому лекарству уменьшается средняя продолжительность болезни и высокой температуры.

«Фактически мы показали, что когда пациенты принимают „Фавипиравир“, то многие вещи улучшаются в два раза. Средняя продолжительность болезни на „Фавипиравире“ по сравнению с контрольной группой уменьшилась с девяти дней до четырех. Средняя продолжительность высокой температуры на „Фавипиравире“ уменьшилась до трех дней по сравнению с шестью днями в контрольной группе», — сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на пресс-конференции, которую транслировал «360».

По словам Дмитриева, 65% пациентов, которые принимали «Фавипиравир» уже на четвертый день избавились от коронавируса. Так что исследования показали, что препарат работает.

Глава РФПИ отметил, что сейчас всего четыре страны производят лекарства, направленные на лечение COVID-19. После регистрации «Фавипиравира» в мире стало всего два антикоронавирусных препарата.

Это «Авифавир», производящийся в России, и «Ремдесивир», производящийся американской компанией. Мы считаем, что дальнейшие испытания покажут, что наш препарат, возможно, более эффективен Кирилл Дмитриев.

В то же время заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов предупредил, что «Авифавир» может негативно влиять на плод. Перед его назначением нужно убедиться, что женщина не беременна.

На прошлой неделе Минздрав одобрил противогриппозный препарат «Фавипиравир» для лечения коронавируса. Он получил торговое название «Авифавир».

В России с начала эпидемии выявили больше 414 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 175 877 человек.