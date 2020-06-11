«Авифавир» для лечения COVID-10 поступил в клиники семи регионов

«Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга», — приводит агентство текст сообщения РФПИ.

По данным фонда, при необходимости производство «Авифавира» могут увеличить до двух миллионов курсов в год. «Авифавир» разработали РФПИ и группа компаний «ХимРар». Это лекарство будет бесплатным. Россияне смогут получить его в рамках ОМС.

В его основе — японский препарат «Фавипиравир», который создали для лечения гриппа и собирались применять для борьбы с лихорадкой Эбола. Сейчас его эффективность достигает 90%. Лечение COVID-19 «Авифавиром» сокращает длительность болезни в два раза. Применять препарат будут под строгим надзором врачей.