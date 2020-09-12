AstraZeneka возобновила разработки вакцины от коронавируса после серьезной болезни испытуемого

Фармацевтическая компания AstraZenесa возобновила испытания вакцины от коронавируса в Великобритании. Их приостановили после того, как один из добровольцев серьезно заболел.

Об этом сообщили на официальном сайте AstraZenесa. Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании решило, что дальнейшие испытания вакцины от коронавируса, которые проводила фармацевтическая компания, безопасны.

Речь идет о препарате AZD1222, над которым работали AstraZeneca и Оксфордский университет. Испытания остановили по всему миру 6 сентября — после того, как один из испытуемых серьезно заболел. Сами разработчики препарата так и не сказали, какие именно проблемы со здоровьем начались у пациента — его диагноз до сих пор не назвали. Известно только, что речь идет о неожиданной и опасной для жизни реакции, которая могла проявиться вне зависимости от вакцинирования.

По мнению Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эта ситуация указывает на то, что ряд стран ошибочно ориентируется исключительно на новые, непроверенные технологии при разработке вакцины от коронавируса. Об этом ведомство сообщило РИА «Новости». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что рад возобновлению исследований AstraZeneca.

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от более чем 20 стран.