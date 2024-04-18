Здоровье 18 апреля 2024, 09:07 AstraZeneca пожаловалась в Следком на «Акрихин» РБК: фармкомпания AstraZeneca обратилась в СКР из-за препарата «Форсига» Unsplash

Читать 360tv в

Российское подразделение британо-шведской фармкомпании AstraZeneca обвинило химико-фармацевтический комбинат «Акрихин» в нарушении патента на препарат для диабетиков с международным непатентованным наименованием дапаглифлозин. Последняя настояла на своем праве ввести в оборот новое лекарство, сообщил РБК.

Представительство AstraZeneca в середине апреля обратилось в Главное следственное управление СКР по Московской области и попросило провести проверку по статье 147 УК России «Нарушение изобретательских и патентных прав». Фармкомпания обвинила «Акрихин» в незаконном, на ее взгляд, выпуске препарата «Фордиглиф» — аналога «Форсиги». В 2023 году в России продали 5,6 миллиона упаковок этого лекарства для диабетиков второго типа на сумму 15,2 миллиарда рублей.

Реклама

«Акрихин» отверг обвинения. Он сослался на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам, который нашел нарушения при выдаче патента на оригинальный препарат.

Другое лекарство от диабета, лираглутид, на Западе стали использовать для снижения веса. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев заявил «360» о низкой эффективности этого препарата при ожирении.