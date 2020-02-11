Астраханка сама лечила ОРВИ и заработала нагноение мозга

Астраханка заболела, но решила не обращаться к врачам. Самолечение довело ее до печальных результатов. Когда она все же пришла к медикам, они обнаружили у нее абсцесс мозга.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, 38-летняя женщина в начале года переболела ОРВИ. Тогда у нее были сильный кашель и температура. Несмотря на это, больная решила не вызывать врачей. Простуда закончилась осложнением в виде отита. Его она тоже пыталась победить самостоятельно, но ничего не проходило.

Вдобавок к этому у россиянки начала сильно болеть голова, немели руки и ноги, появились проблемы с речью. Ее экстренно госпитализировали в больницу имени Кирова в Астрахани. Там врачи диагностировали у женщины абсцесс мозга, или скопление гноя. Хирурги сделали операцию и спасли упрямой больной жизнь. Астраханка пролежала в больнице две недели и благополучно выписалась домой.

Ранее подмосковные врачи в Одинцове спасли жизнь трудному онкобольному. Они провели ему три операции по удалению опухолей. Злокачественные образования нашли у 74-летнего Ивана Егорова в толстой кишке, печени и легких. После операций Егоров чувствует себя хорошо. Врачи утверждают, что мужчина теперь абсолютно здоров.