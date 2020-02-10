Астраханка долечила себя до загноения мозга

38-летняя жительница была экстренно госпитализирована в больницу. Врачи узнали, что месяц назад женщина переболела ОРВИ. Женщина лечила инфекцию самостоятельно, несмотря на то, что у нее был сильный кашель и высокая температура.

После болезни, появилось осложнение в виде отита, его она также попыталась вылечить самостоятельно.

Обратиться к врачам жительница Астрахани была уже вынуждена тогда, когда у нее появились с нарушения речи и головные боли, онемение и парализованность руки и ноги.

При обследовании у женщины обнаружено объемное образование — абсцесс. Спасла пациентку срочная операция.

Женщину выписали из больницы через две недели, ей необходимо пройти этап реабилитации.

В российских регионах бушуют ОРВИ и грипп. Эпидемиологический порог превышен в 23 субъектах страны. В основном болеют дети и подростки.