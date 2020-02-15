Астрахань готовится запустить производство медицинских масок по 4 рубля

Линию по производству медицинских масок — необходимого и сейчас очень ходового товара — собираются возродить в Астрахани. Здесь было такое производство, на специализированном предприятии Всероссийского общества слепых, но его свернули из-за нерентабельности.

«Мы были совершенно неконкурентоспособны. Маски шли из Китая. Самая дорогая стоила один рубль десять копеек, а у нас цена была около двух рублей. А сейчас спрос бешеный», — рассказал директор предприятия Александр Вершков. Его слова привела «Российская газета».

На той линии, которая существовала здесь раньше, могли отшивать более трех миллионов масок в год. По факту шили меньше: не было спроса и аптеки были завалены неходовым товаром.

Сейчас же региональное Минэкономразвития всячески поддерживает идею перезапуска линии. По словам директора спецпредприятия, для этого понадобится месяц-два при условии вложений в 1,5 миллиона рублей.В основном время уйдет на поиск поставщиков: ранее комплектующие поставлял Китай, но сейчас, похоже, придется искать другого поставщика.

«Если по нынешним ценам сейчас закуплю материалы, то маска будет под четыре рубля стоить», — оценил Вершков. По его мнению, это хорошая цена. Будут покупать.