Astra Zeneca пытается «скрестить» свою вакцину со «Спутником Лайт»

Зарубежная компания AstraZeneca захотела выйти на российский рынок со своей вакциной от коронавируса. Медики захотели исследовать комбинацию с российским «Спутником Лайт».

После этого компания обратится за регистрацией в РФ. Российская сторона пока никак не отреагировала на инициативу.

Еще в апреле 2021 года в Швеции начали массово отказываться от вакцинации Astra Zeneca. Сообщалось, что желающие пройти вакцинацию требуют сделать инъекцию любой другой доступной вакциной. Если в медцентре присутствует только препарат от компании AstraZeneca, то медперсонал сталкивается с агрессией со стороны шведов.

Это связывают с сильными побочными эффектами в виде возможного образования тромбов. Из-за них в ряде мест земного шара использование Astra Zeneca приостанавливалось.