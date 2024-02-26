Здоровье 26 февраля 2024, 19:33 Аспирин назвали опасным для маленьких детей Педиатр Молодой: детям до 15 лет нельзя принимать аспирин при некоторых болезнях Freepik

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У детей может развиться синдром Рейе из-за приема аспирина. Об этом предупредил педиатр Дмитрий Молодой в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам эксперта, аспирин, или ацетилсалициловую кислоту, нельзя давать в качестве жаропонижающего детям до 15 лет, больным острыми респираторными заболеваниями, которые вызваны вирусными инфекциями.

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«Связано это с риском возникновения синдрома Рейе. Это тяжелое состояние, которое проявляется поражением печени, головного мозга и мышц и может привести даже к летальному исходу», — объяснил врач.

Он уточнил, что в некоторых случаях, не связанных с инфекционными заболеваниями, врач может назначить аспирин детям младше 15 лет — например, при лечении артрита.

Необоснованный прием аспирина, предупреждали медики, грозит инсультом с кровоизлиянием.