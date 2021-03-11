Ароматерапевт рассказал, какой запах подавляет аппетит

Запахи влияют на аппетит, поэтому с их помощью можно отвлечься от мыслей о еде. Каким образом, рассказала ароматерапевт Галина Колосова.

Некоторые запахи позволяют побороть чувство голода и даже снизить аппетит. Для этого лучше выбирать не искусственно созданный запах, а натуральное эфирное масло, сообщило радио Sputnik.

Если тянет на сладкое, стоит взять корицу или кассию. Когда захотелось жирной пищи, воспользуйтесь цитрусовыми — грейпфрутом, апельсином, лимоном.

Напротив, возбуждают аппетит зеленые специи типа розмарина, тимьяна, кардамона, орегано.

Ароматерапевт объяснила, как правильно дышать эфирными маслами. Понадобится приблизительно пять капель на 10-15 квадратных метров. Для этого лучше воспользоваться диффузором. Нужно поставить его перед собой на рабочий стол, причем он особенно пригодится вместо приема пищи, когда захочется шоколадку или съесть что-нибудь другое. Если диффузора нет, можно подышать и из флакона: 15-20 вдохов-выдохов.

Однократное применение эфирного масла не принесет эффекта, поэтому лучше превратить ароматерапию в привычку.