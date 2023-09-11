Здоровье 11 сентября 2023, 16:37 Ароматерапевт Колосова посоветовала осенью использовать цитрусовые масла для укрепления иммунитета

Читать 360tv в

Осенью особено важно поддерживать свой иммунитет, в чем могут помочь различные аромамасла. Об этом «Газете.ru» рассказала ароматерапевт Галина Колосова.

По ее словам, в межсезонье лучше сделать выбор в пользу масла апельсина, бергамота, лимона, кипариса, можжевельника или пихты. Также хорошо добавить корицу, имбирь, гвоздику или черный перец. Чтобы максимально сохранить полезные свойства масел, распылять их следует с помощью диффузора.

Реклама

Кроме того, добавил «Царьград», нанесенные на пульсовые места тела цитрусовые аромамасла помогают справиться с хандрой.

Авторы: