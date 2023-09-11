11 сентября 2023, 16:37
Ароматерапевт Колосова посоветовала осенью использовать цитрусовые масла для укрепления иммунитета
Осенью особено важно поддерживать свой иммунитет, в чем могут помочь различные аромамасла. Об этом «Газете.ru» рассказала ароматерапевт Галина Колосова.
По ее словам, в межсезонье лучше сделать выбор в пользу масла апельсина, бергамота, лимона, кипариса, можжевельника или пихты. Также хорошо добавить корицу, имбирь, гвоздику или черный перец. Чтобы максимально сохранить полезные свойства масел, распылять их следует с помощью диффузора.
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Кроме того, добавил «Царьград», нанесенные на пульсовые места тела цитрусовые аромамасла помогают справиться с хандрой.
Врачи
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