Здоровье 04 июля 2023, 11:15 Аромапсихолог Надежда Лютая сообщила, что ароматерапия эффективна в борьбе с инфекциями

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Музыкальный терапевт, аромапсихолог Надежда Лютая в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, что ароматерапия может помочь справиться с инфекциями. Особенно эффективно чайное дерево, лимон и шалфей.

Эфирное масло чайного дерева можно наносить на кожу в разведенном виде или добавлять в диффузор для распространения аромата в помещении. Несколько капель лимонного масла можно добавить в горячую воду и делать ингаляции паром.

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Специалист отметила, что капли шалфея обычно добавляют в носовые капли и таким образом лечат заболевания верхних дыхательных путей.