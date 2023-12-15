Здоровье 15 декабря 2023, 12:31 Argumenti.ru: из-за перемен в организме и снижения количества солнечного света зимой люди хотят спать дольше

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Зимой из-за перемен в организме и снижения количества солнечного света люди хотят спать дольше в среднем на час. Об этом написал сайт argumenti.ru, ссылаясь на заявления ученых.

Как сообщил «МК в Питере», когда световой день становится короче, у человека в меньшем количестве производится гормон мелатонин, который регулирует циркадные ритмы и помогает правильно высыпаться. Из-за меньшего количества солнечного света уменьшается и выработка витамина D, который может провоцировать сонливость и даже депрессию.

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Специалисты предлагают ложиться спать не позднее 23:00, а утром делать небольшую гимнастику, чтобы чувствовать себя бодрее.