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    06 августа 2020, 14:32

    Арбузы могут навредить организму — диетолог

    Алена Макаренко

    Арбузы не только почти не несут никакой пользы для здоровья, но могут еще и навредить. Самая крупная ягода — всего лишь лакомство. Об этом предупредила российский врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, сообщило РИА ФАН.
    Арбузы могут навредить организму — диетолог

    «С арбузами нужно быть аккуратнее, потому что в них содержатся быстрые сахара, и крайне важно об этом помнить», — отметила она.

    В 100 граммах арбуза содержится чайная ложка сахара. При этом дневная норма потребления сахара — не более шести-10 чайных ложек. По этой причине людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом следует с большой осторожностью относиться к продукту.

    Арбуз — это 80% воды и 20% сахара.

    «Там ничего такого особого из микроэлементов и нет. И люди об этом забывают. А потом начинают думать, почему они в августе набирают вес. Да потому что едят арбузы! Это большая ошибка, которую многие совершают», — предостерегла диетолог.

    Арбуз беден на полезные вещества, добавила Макиша. Он включает только небольшое количество витамина С и витаминов группы В — «это очень смешные проценты».

    Кроме того, специалист назвала мифом историю о том, что арбуз в больших количествах промоет почки. Вместо этого лучше выпить воду.

    По мнению диетолога, арбуз — в первую очередь обычное сезонное лакомство. Рекомендуется за раз съедать по 200-250 граммов ягоды. Ее надо есть как десерт, не на пустой желудок, тогда процесс усвоения быстрых сахаров «будет не таким стремительным».

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