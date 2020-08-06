«С арбузами нужно быть аккуратнее, потому что в них содержатся быстрые сахара, и крайне важно об этом помнить», — отметила она.

В 100 граммах арбуза содержится чайная ложка сахара. При этом дневная норма потребления сахара — не более шести-10 чайных ложек. По этой причине людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом следует с большой осторожностью относиться к продукту.

Арбуз — это 80% воды и 20% сахара.

«Там ничего такого особого из микроэлементов и нет. И люди об этом забывают. А потом начинают думать, почему они в августе набирают вес. Да потому что едят арбузы! Это большая ошибка, которую многие совершают», — предостерегла диетолог.

Арбуз беден на полезные вещества, добавила Макиша. Он включает только небольшое количество витамина С и витаминов группы В — «это очень смешные проценты».

Кроме того, специалист назвала мифом историю о том, что арбуз в больших количествах промоет почки. Вместо этого лучше выпить воду.

По мнению диетолога, арбуз — в первую очередь обычное сезонное лакомство. Рекомендуется за раз съедать по 200-250 граммов ягоды. Ее надо есть как десерт, не на пустой желудок, тогда процесс усвоения быстрых сахаров «будет не таким стремительным».