Аптеки возобновили продажу жизненно важного лекарства «Азатиоприн»

В российские аптеки вернулся иммунодепрессант «Азатиоприн», аналогов которому нет в России. С дефицитом препарата россияне столкнулись после банкротства единственного производителя лекарства.

«Первая партия препарата, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, доступна для заказа онлайн на сайте „Аптека.ру“, а также в некоторых аптечных сетях», — сообщил ТАСС.

Таблетки «Азатиоприн», которые жизненно необходимы при трансплантации органов и тканей для больных ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, неспецифическим язвенным колитом, производила единственная фармкомпания «Мосхимфармпрепараты». Как рассказали ТАСС в фирме «РТ-Капитал», которая сопровождает процедуру банкротства, три года назад «Алвис» выпустил для них партию препарата, рассчитанную на четыре года. Однако из-за повышенного спроса лекарство закончилось раньше запланированного.

«Для возобновления производства в максимально сжатые сроки было принято решение о передаче разрешения на выпуск препарата», — сказал гендиректор «РТ-Капитала» Кирилл Федоров.

Компания «Алвис» в декабре начала производство партии, рассчитанной на четыре года. Сейчас выпущено полмиллиона упаковок. Если возникнет дефицит лекарства, то будут выпускаться дополнительные партии.