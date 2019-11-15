Apple удалит 181 приложение, связанное с вейпингом

Компания Apple объявила, что удалит из своего магазина 181 приложение, связанное с вейпингом. Раньше она запрещала продавать в программах картриджи для электронных сигарет.

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Решение было принято на фоне опасений, связанных с электронными сигаретами, сообщило издание Axios. Компания не разрешала продавать картриджи для электронных сигарет, но оставила программы, позволяющие температуру и освещение устройств, а также общаться в специализированных соцсетях.

«Мы очень заботимся о том, чтобы наш магазин приложений был надёжным местом для клиентов, особенно молодёжи. Мы постоянно оцениваем приложения и изучаем последние данные, чтобы определить риски для здоровья и благополучия пользователей», — заявили представители Apple.

Решение стало прямым следствием доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США. В опубликованном документе вейпинг назван причиной 42 смертей от болезней легких.

Из 42 погибших 37% сообщили об использовании никотиносодержащих продуктов, 63% употребляли ТНС-содержащие продукты и 16% сообщили, что использовали оба вида.