Apple подтвердила опасность IPhone 12 для имплант- дефибрилляторов

Близость iPhone 12 с имплантируемым кардиовертер-дефибриллятором может спровоцировать временное отключение медицинского устройства. Это связано с магнитным полем, создаваемым технологией MagSafe, магнитным массивом на задней панели устройства, предназначенным для упрощения беспроводной зарядки.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Heart Rhythm. Ученые из Института сердца и сосудов Генри Форда обнаружили, что близость iPhone 12 может полностью приостановить работу имплантируемого дефибриллятора Medtronic.

Этот имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) играет огромную роль в терапии желудочковой аритмии у пациентов с сердечными заболеваниями высокого риска. Когда к дефибриллятору прикладывается внешний магнит, воздействие высоковольтным током при желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков приостанавливается.

«Как только iPhone был поднесен к ИКД над левой частью грудной клетки, была отмечена немедленная приостановка его работы, которая продолжалась на протяжении всего теста. Аналогичные результаты зафиксированы при различных положениях гаджета в нагрудном кармане», — сообщили исследователи.

Компания Apple уже опубликовала заявление, в которой признается, что «магниты и электромагнитные поля, исходящие от их устройств iPhone», могут мешать работе медицинских устройств, таких, как кардиостимуляторы и дефибрилляторы.

«Проконсультируйтесь со своим врачом и производителем медицинского устройства для получения информации о том, нужно ли поддерживать безопасное расстояние между вашим медицинским устройством и iPhone. Если вы подозреваете, что гаджет мешает работе вашего медицинского устройства, прекратите его использовать», — сказано в сообщении.

Аналитики сообщили, что себестоимость iPhone 12 составляет 26 тысяч. В магазинах его продают по цене от 79 990 рублей.