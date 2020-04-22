Антитела проверят в мае. Россиянам станет доступен тест на иммунитет к коронавирусу

Часть разработчиков планирует, в скором времени, зарегистрировать свои наработки в Росздравнадзоре. К концу недели в ведомство поступит тест-система НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Также первый лабораторный образец анализа могут получить и в Казанском федеральном университете. Казанский тест выявит антитела в крови за 10-15 минут.

Эксперты уверены, что подобные тест-системы сделать не сложно. Но Росздравнадзор должен подтвердить, что изготовленный набор имеет клиническую и диагностическую значимость. Обычно регистрация длится от недели до месяца. Как быстро это произойдет в условиях эпидемии, неизвестно.

«Процедура эта не так проста, ее нужно проводить на базе лаборатории с особой категорией допуска. Цель — доказать, что изготовитель делает качественные системы и способен воспроизводить их в промышленных масштабах», — рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он отметил, что пользоваться незарегистрированными тестами, даже в критической ситуации, как сейчас, по российским законам нельзя. Но правительство приняло меры для ускорения процедуры.