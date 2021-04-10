«Антитела оставлю потомкам». Гинцбург выразил надежду на бессрочный иммунитет от «Спутника V»

Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что надеется на бессрочное действие иммунитета после вакцинации «Спутник V». Об этом сообщил «Интерфакс».

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза — ну и живи там 5–10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — сказал он.

Гинцбург также рассказал, что в рамках специального исследования тех, у кого упадет уровень антител, вакцинируют повторно. Так медики проверят сроки выработки антительного ответа.

Если у пациента антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые, третьи или четвертые сутки, то это означает образование клеток памяти, отметил эксперт. Исследования будут проходить примерно в течение полутора лет.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее сообщила, что при увеличении темпов вакцинации и сохранении мер профилактики заболеваемость ковидом в России может снизиться уже к концу весны.