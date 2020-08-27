Антитела к коронавирусу обнаружили у всех, кто прошел полный курс вакцинации в центре «Вектор»

Антитела к коронавирусу обнаружили у всех четырех добровольцев, которые прошли полный курс вакцинации. Им вводили препарат, который разработали в центре «Вектор».

Об этом «Первому каналу» рассказала заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светлана Усова.

Пока говорить об иммуногенности рано, потому что только четыре человека были привиты второй раз вакциной через 21 день. Но мы получили довольно обнадеживающие результаты по четырем добровольцам. Были выявлены антитела Светлана Усова.

Усова отметила, что ни у одного из четверых добровольцев не было серьезных нежелательных явлений. Врачи не зафиксировали у них ни осложнений со стороны центральной нервной или сердечно-сосудистой систем, ни повышения температуры. По словам заведующей лабораторией, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Она отметила, что все прошло и проходит удачно.

24 июля центр «Вектор» получил разрешение от Министерства здравоохранения России на проведение клинических испытаний разработанной ими вакцины. Ученые сразу же начали набор добровольцев — первого привили уже 27 июля. Всего в центре привили 100 человек — 57 из них ввели вакцину, остальным 43 — плацебо.

Ранее «Царьград» сообщил, что готовность приобрести российскую вакцину от COVID-19 выразили 27 стран.