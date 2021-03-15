Половина жителей мегаполисов получила антитела к коронавирусу

Около 50% жителей крупных российских городов имеют антитела к коронавирусу. К таким выводам пришли исследователи, изучившие с 21 февраля по 5 марта репрезентативную выборку россиян. Они утверждают, что в течение зимних месяцев произошло двукратное увеличение обладателей антител.

Об этом газете «Известия» сообщили специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико», НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ и компании «Полиметалл».

«В ходе исследования в период с 21 февраля по 5 марта у 53,4% участников тест на антитела к новому коронавирусу дал положительный результат (разброс значений находится в диапазоне от 47,5 до 59,4%). В ходе предыдущего исследования в ноябре 2020 года этот показатель составлял 24%», — сообщил руководитель исследования, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России Антон Барчук.

Заместитель директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко считает, что более 50% носителей антител достаточно для стабилизации ситуации и неуклонного уменьшения заболеваемости. Но говорить, что инфекция контролируется, пока рано. Нужно достичь популяционного иммунитета в 70-80%.

Врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева сообщила, что православные верующие могут вакцинироваться во время Великого поста, если они соблюдать нестрогий пост и сбалансированно питаются.