Антитела к коронавирусу формируются на 14-е сутки после первой вакцинации. Речь идет о препарате, который разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов во время выступления в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины», который транслировали на «России 1».

«На 14-е сутки уже формируется детектируемый уровень антител. Но при этом защитный титр антител формируется уже после второй иммунизации. Интервал между ними — 21 сутки, примерно через неделю, через две недели после второй иммунизации», — отметил Максютов.

Он объяснил, что опыт, который удалось накопить с начала исследования первых вакцин от коронавируса, пока не позволяет давать долгосрочных прогнозов по формируемому иммунитету после вакцинации. Это связано с тем, что новый тип коронавируса появился недавно и времени для получения нужного количества знаний пока недостаточно.

Максютов отметил, что центр будет исследовать иммуногенность у добровольцев в течение девяти месяцев. Ожидается, что после цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года — как при вакцинации против клещевого энцефалита.