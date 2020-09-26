Антитела к коронавирусу сформируются на 14-й день после вакцинации — «Вектор»
Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов во время выступления в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины», который транслировали на «России 1».
«На 14-е сутки уже формируется детектируемый уровень антител. Но при этом защитный титр антител формируется уже после второй иммунизации. Интервал между ними — 21 сутки, примерно через неделю, через две недели после второй иммунизации», — отметил Максютов.
Он объяснил, что опыт, который удалось накопить с начала исследования первых вакцин от коронавируса, пока не позволяет давать долгосрочных прогнозов по формируемому иммунитету после вакцинации. Это связано с тем, что новый тип коронавируса появился недавно и времени для получения нужного количества знаний пока недостаточно.
Максютов отметил, что центр будет исследовать иммуногенность у добровольцев в течение девяти месяцев. Ожидается, что после цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года — как при вакцинации против клещевого энцефалита.