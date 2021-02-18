Антитела к коронавирусу от «ЭпиВакКороны» выработались у 100% людей среднего возраста

В центре «Вектор», разработавшем вакцину «ЭпиВакКорона», заявили, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, участвовавших в исследованиях препарата. Тестирование было завершено 30 сентября.

«Первая группа добровольцев показала 100% иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела», — об этом сообщил в четверг заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков в эфире Первого канала, его цитирует ТАСС.

Ученый отметил, что у добровольцев из возрастной группы старше 60 лет иммунологическая эффективность оказалась несколько ниже и составила 94%. Но и это, по словам Рыжикова, прекрасный показатель.

Центр «Вектор» 24 июля 2020 года получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на людях из числа добровольцев. Процедуры были завершены уже 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина «Вектора» получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона» против коронавируса на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября — для испытаний на трех тысячах добровольцев.