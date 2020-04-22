Антисептик из контрафакта. Совфед предложил использовать изъятый алкоголь

Алкогольный конфискат сенатор Совфеда Сергей Рябухин предложил в условиях пандемии коронавируса использовать в производстве антисептиков. С этой инициативой он обратился 13 апреля к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Рябухин напомнил газете «Известия», что сейчас конфискованный спирт уничтожается. Однако сейчас его можно использовать для производства санитайзеров, предварительно денатурировав, чтобы исключить употребление внутрь.

Рябухин считает, что в условиях пандемии можно немного изменить законодательство.

По словам сенатора, на складах Росспирта сейчас аккумулировано 900 тысяч декалитров изъятого в текущем году контрафакта. В 2019 году по итогам контрольных мероприятий было конфисковано почти 23 миллиона декалитров спирта.

В Минпромторге заявили, что в апреле производство антисептиков в России резко увеличилось. Но спиртосодержащих жидкостей может не хватать в регионах, не располагающих соответствующими запасами.

В кабмине отказались комментировать детали служебной переписки. Минфин подтвердил обращение сенатора, которое находится на рассмотрении. Пресс-служба ведомства сообщила, что сейчас ведется работа по упрощению условий изготовления дезинфицирующих средств. В Росалкогольрегулировании (РАР) заявили, что в настоящее время располагают достаточным объемом этилового спирта для производства санитайзеров.

Дерматолог Лариса Алексеева предостерегла россиян от избыточного мытья рук и использования антисептиков. Они убивают полезные бактерии, и нарушают защитный слой кожи.