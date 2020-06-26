Антипрививочников спасут штрафами

В Госдуме выступили с инициативой ввести штраф на 30–100 тысяч рублей для чиновников и организации, которые нарушают права родителей, отказывающихся от прививок для детей.

Как написала газета «Известия», со ссылкой на письмо депутатов от «Единой России» министру юстиции, поправки в новый КоАП предполагают ответственность за отказ принять ребенка в детсад или школу без прививки.

Эксперты уверены, что недоверие к вакцинации является серьезной проблемой, решение которой не нужно искать в школах и детсадах.

«Руководство детских садов и школ, отказывая в приеме детям без прививок, переживает почему-то не за них, а за привитых. Но если вы верите в способность вакцины защитить от заболевания, то оснований для волнений нет», — заявила адвокат по медицинским вопросам Анна Орешкова, добавив, что поправки «снизят градус произвола» со стороны учебных заведений.

В частности, вакцинологи высказывают мнение, что лучшим решением будет не отказ в приеме детей без прививок, а их быстрое изолирование при вспышке какого-либо вируса.