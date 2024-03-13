Здоровье 13 марта 2024, 15:44 Antioxidants: экстракт листьев оливы можно использовать для лечения сахарного диабета второго типа

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Ученые ЮУрГУ в месте с коллегами международного исследовательского коллектива пришли к выводу, что экстракт листьев оливы может эффективно использоваться при лечении диабета второго типа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Antioxidants.

Согласно полученным данным, открытие сделали относительно специального вида оливок, который называется пикуаль. Экстракт его листьев способен восстанавливать уровень глюкозы, гликированный гемоглобин в крови, а также показатели липидов и ферментов печени. После воздействия препарата их значени нормализуются.

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Как добавила «Свободная пресса», в России сахарный диабет диагностировали у 10 миллионов человек, причем у 95% — он второго типа.

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