Антиковидные меры предложили ужесточить в Крыму

Управление Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе предложило ужесточить меры по сдерживанию ковида. Глава ведомства Наталья Пеньковская заявила, что ситуация на полуострове ухудшается и может выйти из-под контроля, если вовремя не отреагировать. Об этом сообщило РИА «Новости».

Крымский Роспотребнадзор предложил запретить массовые мероприятия, в том числе проведение выпускных вечеров, приостановить работу кафе и ресторанов в ночное время, а также закрыть детские развлекательные центры и заново ограничить заполняемость кинотеатров до 50%.

Пеньковская отметила, что с марта ситуация с коронавирусом в Крыму значительно ухудшилась. Темп прироста заболеваемости составляет 0,28%. По ее словам, это самый плохой показатель с февраля.

Уровень вакцинации в Крыму пока остается недостаточным. Учитывая, что ситуация ухудшается в начале курортного сезона, если срочно не принять нужные меры, она может выйти из-под контроля.

Отельеры Крыма ранее отметили востребованность гостиниц. В этом году туристический поток в регионе достаточно интенсивный, сообщал «Царьград».

В Минздраве ранее рекомендовали пациентам с сахарным диабетом привиться от коронавируса. Об этом рассказало Nation News.