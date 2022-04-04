Антикоронавирусные ограничения отменили в 29 субъектах РФ

Противокоронавирусные ограничения отменили в 29 субъектах Российской Федерации. Такой ифнормацией поделилась заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. Об этом сообщил RТ.

Ограничения являлись серьезным ударом для малого и среднего бизнеса. Теперь же предприниматели смогут свободно вести свои дела. Политик подчеркнула, что в 29 регионах противокоронавирусные меры отменили полностью или же частично. В других регионах их значительно ослабили.