Антикоронавирусные меры смягчили в Якутии

Число заболеваний ковидом сократилось в Якутии. В результате власти смягчили ограничительные меры. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Теперь заведения общепита смогут работать дольше. Кроме того, свою работу вновь начали детские игровые залы и аттракционы. Однако совершеннолетние могут попасть в детские игровые комнаты и развлекательные центры только при наличии QR-кода или же отрицательного ПЦР-теста сроком действия не более 72 часов.