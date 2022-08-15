Антидот против угарного газа разработали в России

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали антидот против угарного газа, препарат уже прошел регистрацию. Об этом РИА «Новости» рассказала глава агентства Вероника Скворцова.

«Мы представим только что зарегистрированный антидот против угарного газа и целую линейку антидотов против фосфорорганических соединений», — сообщила она.

По ее словам, эти препараты необходимы в работе спасателям, пожарным и сотрудникам МЧС.

Кроме того, Скворцова рассказала о разработке линейки тест-систем, которые смогут выявить любые известные науке вирусы. Также агентство презентует два новых лекарства против малярии и лепры.

Ранее глава ФМБА сообщила, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» уже прошел необходимые клинические испытания и появится на рынке в августе, писал RT.