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    15 августа 2022, 15:30

    Антидот против угарного газа разработали в России

    Глава ФМБА Скворцова сообщила о разработке антидота против угарного газа

    Максим Зинкин

    Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали антидот против угарного газа, препарат уже прошел регистрацию. Об этом РИА «Новости» рассказала глава агентства Вероника Скворцова.

    «Мы представим только что зарегистрированный антидот против угарного газа и целую линейку антидотов против фосфорорганических соединений», — сообщила она.

    По ее словам, эти препараты необходимы в работе спасателям, пожарным и сотрудникам МЧС.

    Кроме того, Скворцова рассказала о разработке линейки тест-систем, которые смогут выявить любые известные науке вирусы. Также агентство презентует два новых лекарства против малярии и лепры.

    Ранее глава ФМБА сообщила, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» уже прошел необходимые клинические испытания и появится на рынке в августе, писал RT.