Антидот против угарного газа разработали в России
Глава ФМБА Скворцова сообщила о разработке антидота против угарного газа
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали антидот против угарного газа, препарат уже прошел регистрацию. Об этом РИА «Новости» рассказала глава агентства Вероника Скворцова.
«Мы представим только что зарегистрированный антидот против угарного газа и целую линейку антидотов против фосфорорганических соединений», — сообщила она.
По ее словам, эти препараты необходимы в работе спасателям, пожарным и сотрудникам МЧС.
Кроме того, Скворцова рассказала о разработке линейки тест-систем, которые смогут выявить любые известные науке вирусы. Также агентство презентует два новых лекарства против малярии и лепры.
Ранее глава ФМБА сообщила, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» уже прошел необходимые клинические испытания и появится на рынке в августе, писал RT.