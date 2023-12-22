Здоровье 22 декабря 2023, 11:44 Антибиотиков с джозамицином в России хватит на полгода — Минздрав Минздрав РФ: остатков антибиотиков с джозамицином хватит на полгода РИА «Новости»

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Антибиотиков с действующим веществом джозамицин, находящихся в медицинских организациях, хватит примерно на полгода. Таким образом в Минздраве России прокомментировали информацию о выводе фармацевтической компанией Astellas антибиотика Вильпрафен (джозамицин) с российского рынка. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что в последний раз Вильпрафен ввели в гражданский оборот в 2021 году. Главные внештатные специалисты Минздрава пояснили, что лекарственные препараты с джозамицином можно заменить на азитромицин и кларитромицин. Уточняется, что остатков препарата с азитромицином хватит на год, а препаратов с кларитромицином — на восемь месяцев.

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Ранее японская компания Astellas сообщила, что вывела из России антибиотик Вильпафрен. Препарат производили на заводах «Ортат» и «Зио-Здоровье». На одном из предприятий подтвердили, что антибиотик больше не выпускается.