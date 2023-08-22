Здоровье 22 августа 2023, 13:30 Annals of Behavioral Medicine: зарубежные ученые установили связь добрых поступков с крепким здоровьем

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Зарубежные ученые провели исследование, в рамках которого установили, что добрые поступки укрепляют здоровье. Результате опубликовали в журнале Annals of Behavioral Medicine. Об этом сообщил «ФедералПресс».

В эксперименте приняли участие свыше 1000 человек среднего возраста. Члены одной группы занимались волонтерством, помогали друзьям и близким и совершали добрые поступки. Участники другой группы жили в свое удовольствие.

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Выяснилось, что у респондентов из первой группы в крови было меньше вещества ИЛ-6, которое является маркером воспалений и связано с множеством хронических заболеваний, среди которых диабет, болезни сердца и сосудов, рак. Также в их анализах было замечено меньше гормона стресса — кортизола.