Анна Попова рассказала о единственном способе победить пандемию

«Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», — процитировало главу службы РИА ФАН.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки число выявленных случаев заражения в России превысило 15 тысяч. Уточняется, что свыше восьми тысяч пациентов выписали из больниц. Скончались 232 инфицированных коронавирусом.