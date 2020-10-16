Анна Попова рассказала о единственном способе победить пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу рассказала о единственном способе прекратить распространение коронавирусной инфекции. По ее словам, это возможно лишь при соблюдении мер безопасности.
«Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», — процитировало главу службы РИА ФАН.
Согласно информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки число выявленных случаев заражения в России превысило 15 тысяч. Уточняется, что свыше восьми тысяч пациентов выписали из больниц. Скончались 232 инфицированных коронавирусом.