Анна Попова объяснила, почему в России увеличивается число случаев коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что рост числа заболевших связан с началом эпидемиологического сезона, а также с тем, что граждане начали возвращаться из отпусков.

«Цифры растут, мы это ожидали, потому что вирус ведет себя, как и все респираторные инфекции, у которого формируется очевидная сезонность. Он приходит в холодное время года. Любая эпидемия демонстрирует подъем во второй декаде сентября. Есть несколько причин, почему это происходит, и они не являются неожиданными. Люди вышли на работу, рабочие коллективы традиционно собираются в середине-конце августа. Они хотят по магазинам, чтобы купить себе теплую одежду и собрать детей в школу», — пояснила Анна Попова.

Она добавила, что любое нарушение требований, которое разработал Роспотребнадзор, приводит к росту числа зараженных и к распространению заболевания.