Здоровье 14 августа 2023, 16:47 Анкетирование о коронавирусе для прилетающих из-за границы отменили Роспотребнадзор отменил тестирование по COVID-19 для прилетающих из-за рубежа РИА «Новости»

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Роспотребнадзор отменил для прилетающих в страну людей из-за рубежа анкетирование о коронавирусе, которое ввели во время пандемии. Постановление появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 „Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019“», — указали в документе.

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Постановление коснулось не только отмены анкетирования прибывающих из-за границы пассажиров. Теперь будут проводить выборочное тестирование на коронавирусную инфекцию среди тех, кто приехал в Россию из стран, в которых наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Газета The New York Post сообщила, что в Нью-Йорке количество случаев заражения коронавирусом выросло на 55%. Также увеличение заражения инфекцией зафиксировали и в других регионах Соединенных Штатов.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировали 17 случаев заболевания новым вариантом омикрона EG.5, или Eris.