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    08 сентября 2020, 13:50

    Англичанин поделился секретом похудения почти на 60 килограммов

    Полина Петрова

    Житель Англии Марк Сми поделился секретом похудения почти на 60 килограммов, сообщило издание Plymouth Herald.
    Англичанин поделился секретом похудения почти на 60 килограммов

    До того, как жизнь и внешний вид 44-летнего Смита изменились, он все время проводил дома и весил 152 килограмма. Ему захотелось вернуться к здоровому образу жизни. Он решился начать борьбу с лишним весом, когда в беседе с приятелем узнал, что популярная группа поддержки желающих похудеть «Slimming World» работает не только с женщинами. Летом минувшего года мужчина стал ее участником.

    «Я думал, что мне предстоит отказаться от любимой еды и все время есть салат, но этого делать не пришлось», — процитировало англичанина РИА ФАН.

    Он скорректировал свой рацион, благодаря чему избавился от пяти килограммов всего за неделю. С осени прошлого года он начал заниматься спортом и ездить на велосипеде. Через 15 месяцев Смит похудел на 59 килограммов. В настоящий момент мужчина хорошо себя чувствует и советует всем следовать его примеру.

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