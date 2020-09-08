Англичанин поделился секретом похудения почти на 60 килограммов

До того, как жизнь и внешний вид 44-летнего Смита изменились, он все время проводил дома и весил 152 килограмма. Ему захотелось вернуться к здоровому образу жизни. Он решился начать борьбу с лишним весом, когда в беседе с приятелем узнал, что популярная группа поддержки желающих похудеть «Slimming World» работает не только с женщинами. Летом минувшего года мужчина стал ее участником.

«Я думал, что мне предстоит отказаться от любимой еды и все время есть салат, но этого делать не пришлось», — процитировало англичанина РИА ФАН.

Он скорректировал свой рацион, благодаря чему избавился от пяти килограммов всего за неделю. С осени прошлого года он начал заниматься спортом и ездить на велосипеде. Через 15 месяцев Смит похудел на 59 килограммов. В настоящий момент мужчина хорошо себя чувствует и советует всем следовать его примеру.