Здоровье 06 июня 2023, 15:40 Анестезиолог Аксельрод рассказал, что беременные и пожилые входят в группы риска для анестезии

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Врачам труднее работать при введении анестезии с несколькими видами пациентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением кардиоанестезиологии Российского научного центра хирургии имени Петровского, профессор РАН Борис Аксельрод.

По его словам, труднее всего приходится врачам с беременными, детьми, пожилыми и людьми с заболеваниями сердца и сосудов.

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«Особая статья — это беременные женщины. Я перед акушерскими анестезиологами просто преклоняюсь, потому что это двойная ответственность: два пациента одновременно находятся на хирургическом столе с огромным количеством проблем», — отметил Борис Аксельрод.

Он добавил, что важную роль играет и возраст больного. Чем пациент старше, тем выше риск летального исхода. Однако, врач подчеркнул, что современные препараты максимально безопасно, и крайне редко бывают смертельные случаи после их применения.

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