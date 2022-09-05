Здоровье 05 сентября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber Андролог Дмитриев назвал оптимальный возраст для зачатия ребенка у мужчин

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Андролог Андрей Дмитриев рассказал, что лучший возраст зачатия ребенка для мужчины начинается в 25 лет и заканчивается в 40. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным РИА ФАН, репродуктивная функция зависит не только от возраста, но и от других факторов. Например, ей вредят курение и алкоголь.

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Врач посоветовал мужчинам отказаться от вредных привычек за три месяца до предполагаемого зачатия ребенка.

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