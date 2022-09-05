Андролог Дмитриев назвал оптимальный возраст для зачатия ребенка у мужчин

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Деньги
06 сентября 2022, 02:23
Китайскому юаню предрекли судьбу новой резервной валюты
Мир
06 сентября 2022, 02:10
Байден рассказал о разговоре с Си Цзиньпином про демократию
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Мир
06 сентября 2022, 01:46
Индия оценит предложение G7 об ограничении цен на российскую нефть
Деньги
06 сентября 2022, 01:39
Москва вошла в топ-5 городов России с самыми высокими платежами за ЖКХ
Мир
06 сентября 2022, 01:13
«Железный флюгер» Лиз Трасс. Что британцы думают о новом премьер-министре
Спецоперация
06 сентября 2022, 00:54
ВСУ понесли колоссальные потери в Донбассе
Общество
06 сентября 2022, 00:35
Депутаты Госдумы предложили изменить этикетки на алкогольной продукции
Мир
06 сентября 2022, 00:11
Немецкий депутат потребовал запустить «Северный поток — 2»
Власть
05 сентября 2022, 23:59
Президент России Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ