Анатолий Альтштейн объяснил, почему препарат от малярии убрали из рекомендаций по ковиду

Препарат от малярии исключили из рекомендаций по коронавирусу из-за его неэффективности, поэтому никакой политической подоплеки в этом вопросе нет. Это объяснил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщило Daily Storm.

«Уже давно ясно, что этот препарат не работает. К сожалению, на сегодняшний день ни один препарат таким четким действием против вируса, со специфическим действием, не обладает. На сегодняшний день таких препаратов надежных нет, поэтому пользуются врачи [такого рода] препаратами. Но это уже знак отчаяния такой, потому что других лекарств нет», — объяснил он.

По словам профессора, не надо искать в решении властей политическую подоплеку. Гидроксихлорохин вычеркнули из списка только сейчас из-за возни с документами, предположил Альтштейн. Он назвал этот длительный процесс медицинской бюрократией.

«Препараты иногда внедряются незаслуженно, иногда они убираются, как правило, заслуженно. Но это может занимать какое-то время. Поэтому здесь какой-то политики не надо высматривать, это не политика, это, скорее, коммерция», — сказал профессор.

Ранее Министерство здравоохранения представило новую версию рекомендацию при лечении ковида. В список внесли российские вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт» и исключили противомалярийный гидроксихлорохин, который ранее хвалил бывший президент США Дональд Трамп.

В мае 2020 года бывший американский лидер сказал, что принимает гидроксихлорохин и каждый день получает отрицательные результаты теста на коронавирус.