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    18 февраля 2021, 01:47

    Провизор назвал опасность дешевых аналогов лекарств

    Дарья Бунякова, Татьяна Майорова

    Врачи иногда выписывают дорогие лекарства, которые ощутимо бьют по кошельку россиян. Но далеко не всегда более дешевый аналог будет эффективен. Разницу между качественными препаратами и дженериками объяснила провизор Ирина Булыгина.

    Провизор назвал опасность дешевых аналогов лекарств

    «За редким исключением у любого препарата есть масса торговых аналогов, потому что действующих молекул у нас не так много, а вот торговых наименований у нас целое море», — сказала Булыгина «360».

    Она добавила, что один препарат могут выпускать сразу 50 и более заводов. Каждое такое лекарство будет иметь свое торговое наименование при одинаковом действующем веществе. Но провизор подчеркнула, что нельзя сравнивать бренд с дженериком, так как вспомогательные и связующие вещества в них могут отличаться.

    «Их, как правило, каждый производитель разрабатывает сам. Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени», — пояснила провизор.

    По словам Булыгиной, производители просто проверяют, что лекарство поступило в кровь, а затем вывелось из организма через какое-то время. После этого считается, что препарат действует. При этом никто не проводит терапевтическую эквивалентность оригинальному препарату, отметила провизор.

    Если у человека заболела голова, то можно купить и дженерик, но в случае с хроническими заболеваниями стоит лечиться оригинальными лекарствами. Аналоги могут привести к побочным эффектам, заключила Булыгина.