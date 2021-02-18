Провизор назвал опасность дешевых аналогов лекарств

Врачи иногда выписывают дорогие лекарства, которые ощутимо бьют по кошельку россиян. Но далеко не всегда более дешевый аналог будет эффективен. Разницу между качественными препаратами и дженериками объяснила провизор Ирина Булыгина.

«За редким исключением у любого препарата есть масса торговых аналогов, потому что действующих молекул у нас не так много, а вот торговых наименований у нас целое море», — сказала Булыгина «360».

Она добавила, что один препарат могут выпускать сразу 50 и более заводов. Каждое такое лекарство будет иметь свое торговое наименование при одинаковом действующем веществе. Но провизор подчеркнула, что нельзя сравнивать бренд с дженериком, так как вспомогательные и связующие вещества в них могут отличаться.

«Их, как правило, каждый производитель разрабатывает сам. Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени», — пояснила провизор.

По словам Булыгиной, производители просто проверяют, что лекарство поступило в кровь, а затем вывелось из организма через какое-то время. После этого считается, что препарат действует. При этом никто не проводит терапевтическую эквивалентность оригинальному препарату, отметила провизор.

Если у человека заболела голова, то можно купить и дженерик, но в случае с хроническими заболеваниями стоит лечиться оригинальными лекарствами. Аналоги могут привести к побочным эффектам, заключила Булыгина.