Ученые: предупредить новые вспышки COVID-19 поможет анализ пыли

В США нашли новый способ предупредить новые вспышки COVID-19. Ученые считают, что распространение инфекции поможет контролировать анализ комнатной пыли.

Соответствующее исследование провели специалисты Инженерного колледжа Университета штата Огайо, сообщила газета «Известия» со ссылкой на опубликованные материалы. Выводы они сделали по результатам анализа образцов, взятых из помещений, где жили больные COVID-19.

В ходе эксперимента ученые измеряли уровень вирусного присутствия, проведя пациентам ПЦР-диагностику. Пыль брали из обычных пылесосов, которыми убирали комнаты в двух общежитиях.

Вирусную РНК они обнаружили в большинстве проб: в среднем 88% образцов показали положительный результат на наличие SARS-CoV-2. Более того, взятый из пылесборников материал был более информативен, нежели стандартные мазки с поверхностей. Частички коронавируса сохранялись при условии хранения пыли в вакуумных пакетах около месяца. И это с условием применения дезинфицирующих средств перед уборкой.

Методика, уверены в колледже, будет способствовать выявлению вспышек вирусных заболеваний в условиях повышенного риска. В качестве примера авторы исследования приводят учреждения коллективного ухода.

Специалисты допустили, что благодаря анализу удастся выявлять и бессимптомных носителей COVID-19. Российские эксперты согласились с выводами о более долгой жизни патогена в пыли, однако предположили нежизнеспособность коронавируса в таком виде.