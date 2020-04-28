Аналитики зафиксировали снижение продаж антисептиков в России
Продажи антисептиков в России понизились. В период с 30 марта по 5 апреля они упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом сообщил RT.
В среднем антисептик обходится россиянам в 493 рубля. В апреле прошлого года цена была меньше на 23%.
Средняя стоимость санитайзеров для рук также возросла. В апреле он стоил 274 рубля. Цена увеличилась в полтора раза по сравнению с прошлым годом.
Аналитики заявили, что по сравнению с апрелем 2019 продажи санитайзеров и антисептиков за аналогичный период в этом году выросли в четыре раза.