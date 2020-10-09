Аналитики «Сбера» спрогнозировали пик заболеваемости СОVID-19 в РФ

Аналитики «Сбера» спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России. По их расчетам, самое большое число выявленных случаев заражения придется на 8–12 ноября.

Уточняется, что специалисты воспользовались математической моделью SEIR для описания динамики распространения инфекции в нашей стране. Они выяснили, каков будет прирост заболеваемости, исходя из того, как люди соблюдают меры безопасности, сообщило РИА ФАН.

В целом есть четыре сценария, по которым осуществляется подсчет пиковых показателей. Эксперты отметили, что суточный прирост будет разным. Так, при соблюдении мер — 16 864 случая. Если жители России будут изредка нарушать требования, то цифра составит 17 645. При частом пренебрежении правилами — 21 968, а в случае полного их игнорирования — 23 325.