Аналитики Росстата назвали регионы РФ с наибольшим числом ЗОЖ-ников

По словам эксперта по общественному здравоохранению, профессора Артема Гиля, приверженец ЗОЖ не может курить и злоупотреблять алкоголем, а также есть вредную еду и вести малоподвижный образ жизни. Человек с правильным образом жизни употребляет не менее 400 граммов овощей и фруктов в день и занимается более 150 минут спортом в течение недели.

Все эти условия соблюдают только 5% мужчин и 8% женщин в среднем по нашей стране. В пяти регионах показатель оказался намного больше. Так, в Ингушетии живут 37%, а в Севастополе — 26,5% ЗОЖ-ников. В Северной Осетии-Алании регулярно занимаются спортом и едят только полезные продукты 20,5% местных жителей. Кроме этого, в список попали Татарстан (18%) и Адыгея (14,5%).

Среди граждан из столицы цифры оказались еще ниже, чем в среднем по России. Здесь свой образ жизни могут назвать здоровым лишь 4,2% мужчин и 5,6% женщин. А в Санкт-Петербурге причисляют себя к поклонникам ЗОЖ 4,3% представителей сильного и 7,4% слабого пола.